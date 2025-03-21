Британский контр-адмирал пригрозил России ядерной войной: «Испепелить 40 городов»

МОСКВА, 21 марта, ФедералПресс. Отставной контр-адмирал британского флота Крис Пэрри заявил, что атомные подлодки Великобритании, оснащенные ракетами Trident, способны быстро уничтожить 40 российских городов.
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