Вице президент Филиппин заявила о политическом преследовании ее семьи

Обвинения в адрес моего мужа Манса Карпио и брата Паоло Дутерте, о торговле наркотиками, являются политическими преследованиями, заявила вице-президент Филиппин Сара Дутерте 17 августа в беседе с журналистами.
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