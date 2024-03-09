Постпред Крыма Мурадов назвал агрессией появление авиации НАТО над Черным морем

Постоянный представитель республики Крым при президенте Российской Федерации, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал появление боевых самолетов стран НАТО над Черным морем откровенной агрессией, провоцирующей Москву на жесткий ответ.
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