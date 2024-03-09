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Постпред Крыма Мурадов назвал агрессией появление авиации НАТО над Черным морем

Постпред Крыма Мурадов назвал агрессией появление авиации НАТО над Черным морем

Постоянный представитель республики Крым при президенте Российской Федерации, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал появление боевых самолетов стран НАТО над Черным морем откровенной агрессией, провоцирующей Москву на жесткий ответ.

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