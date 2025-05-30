Сегодня состоялась 13-я сессия Феодосийского городского совета Республики Крым третьего созыва

На сессии депутатами было рассмотрено девять вопросов повестки, все они приняты единогласно. Основные проекты решений: об утверждении персонального состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности Главы администрации города Феодосии; об утверждении отчета об исполнении … .
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