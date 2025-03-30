Архиепископ Эрбиля назван в федеральном иске против иракской мафии

Имя халдейского католического архиепископа Башара Варды было названо в федеральном иске в Соединенных Штатах в связи с утверждениями о его личных, политических и деловых связях с тем, что по сути является иракской мафией.
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