20,01,25 Курахово - Сухие Ялы Активные боевые действия в районе Курахово. Успешное поражение в результате обстрелов со стороны ВС РФ бронеавтомобиля ВСУ на позиции севернее Сухих Ялов.
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20,01,25 Курахово - Сухие Ялы Активные боевые действия в районе Курахово. Успешное поражение в результате обстрелов со стороны ВС РФ бронеавтомобиля ВСУ на позиции севернее Сухих Ялов.
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