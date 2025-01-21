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Царьград

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Киев боится не США, а Китая. Потому что Пекин уже закручивает гайки

Киев боится не США, а Китая. Потому что Пекин уже закручивает гайки

Киев боится не США, а Китая. И на то есть причина - о ней рассказал полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук.

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