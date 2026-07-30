"Бавария" разгромила "Роттах-Эгерн" со счетом 15:0 в матче

Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Роттах-Эгерн" в товарищеском матче со счётом 15:0. В матче, прошедшем в Роттах-Эгерн, отличились Филип Павич, Арийон Ибрагимович, Фелипе Чавес, Майкон Кардосо и другие игроки команды.
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