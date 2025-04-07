Россиянам рассказали о штрафе за мытье автомобиля во дворе

Парковка во дворе дома не гарантирует, что вас не оштрафуют. Вы можете припарковаться не там и не так, или совершить со своей машиной запрещенные действия, рассказал агентству «Прайм» юрист Дмитрий Безделин.
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