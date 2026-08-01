Новый фасад и умная начинка: астраханская библиотека на 1-й Литейной готовится к открытию

Мэрия Астрахани готовит к открытию библиотеку на улице 1-й Литейной после масштабной перезагрузки. Капитальный ремонт не просто сменил интерьеры учреждения, но и полностью перекроил его формат — из сугубо детской локации оно превращается в библиотеку семейного чтения для всех возрастов с новым названием «Этажерка».
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