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Пункт-А

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Новый фасад и умная начинка: астраханская библиотека на 1-й Литейной готовится к открытию

Новый фасад и умная начинка: астраханская библиотека на 1-й Литейной готовится к открытию

Мэрия Астрахани готовит к открытию библиотеку на улице 1-й Литейной после масштабной перезагрузки. Капитальный ремонт не просто сменил интерьеры учреждения, но и полностью перекроил его формат — из сугубо детской локации оно превращается в библиотеку семейного чтения для всех возрастов с новым названием «Этажерка».

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