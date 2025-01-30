Политика как он...
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Политика как она есть

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Шольц назвал голосование Бундестага по миграционной резолюции «плохим знаком»

Шольц назвал голосование Бундестага по миграционной резолюции «плохим знаком»

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал итоги голосования в Бундестаге по резолюции фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), касающейся ужесточения миграционной политики ФРГ, «плохим знаком».

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