"Вагнер" засел в белорусских лесах. Мины на границе Киеву не помогут

А с этих брехавших - как с гуся вода. Им заплатили, они варежку и открыли. Ну, а то,что врали безбожно... А когда у писак совесть была? Уединиц. А ложь глаза не выест. Ни деятелям с первого, ни рентв, ни с прочих лживых каналов

Игорь Василевский

А вы не переживайте особо... Представители якобы 4йвласти всегда были дешевле вокзальных шлюх. Так еще с фараонов повелось. НО! Если любого из них взять за гланды и задать вопрос - почему ты так делаешь, они с пионерским напором будут талдычить типа - понимаешь, старик, так получилось. Серьезный человек попросил написать(озвучить). Ты же понимаешь - дочка, любовница, опять же на Багамы запланировали.... и нести прочую околесицу... Для этих тварей нет ничего святого. Ни в первом, ни в последующих приближениях. Кто платит, тому и лижут. Увы, это реальность сегодняшнего дня..