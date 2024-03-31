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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Время сверить версии: в Linux выявлена изощрённая атака на цепочку поставок В xz...

Время сверить версии: в Linux выявлена изощрённая атака на цепочку поставок В xz...

Время сверить версии: в Linux выявлена изощрённая атака на цепочку поставокВ xz/liblzma выявлен вредоносный код, направленный на получения несанкционированного удаленного доступа по SSH (бэкдор) и исполнения команд (CVE-2024-3094).

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