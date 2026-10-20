Демонтирован и будет перенесен в другой район столицы Приморья памятник писателю Александру Солженицыну во Владивостоке, об этом 20 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
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