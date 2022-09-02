«Не совсем серьезно». Как относятся в Киеве к требованиям Москвы о внеблоковом статусе

В Киеве несерьезно относятся к требованиям Москвы о внеблоковом статусе Украины. По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, украинские власти поменяли свое отношение после реакции России на подачу заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО.