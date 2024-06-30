"Газета.Ru" представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Чемпионат Европы по футболу, нападения на церкви и синагоги в Дагестане, праздник солнца Инти Райми в Эквадоре, который отмечается в Андах как Новый год, и другие главные кадры последней недели июня — в нашей фотогалерее.
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