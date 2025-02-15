Пример Трампа — не всегда дурной: Курилы могут стать Русскими островами

Антон Орлов: Национальное название даёт больше моральных прав и аргументов при наличии территориальных споров Михаил Зубов Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Материал комментируют: Антон Орлов Должна ли Москва по примеру старого-нового президента США Трампа начать переименование географических объектов на русский лад? Эта дискуссия сейчас набирает обороты.