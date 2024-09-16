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Какие продукты нельзя хранить в холодильнике, чтобы не отравиться

Какие продукты нельзя хранить в холодильнике, чтобы не отравиться

Какие продукты нельзя хранить в холодильнике, чтобы не отравиться Алёна Юрьева Холодильник стал неотъемлемой частью нашей жизни, и многие из нас кладут в него всё, что попадётся под руку, включая продукты, которые на самом деле не предназначены для хранения в холоде.

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