Какие продукты нельзя хранить в холодильнике, чтобы не отравиться Алёна Юрьева Холодильник стал неотъемлемой частью нашей жизни, и многие из нас кладут в него всё, что попадётся под руку, включая продукты, которые на самом деле не предназначены для хранения в холоде.