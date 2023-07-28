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Роль и значение освобождения Одессы для СВО

Роль и значение освобождения Одессы для СВО

Роль и значение освобождения Одессы для СВО Ирэн ОрлонскаяВозможная потеря Украиной контроля над портами в Одессе, Николаеве и устье Дуная даст серьезные преимущества для российской армии, которая осуществляет СВО на востоке украинского государства.

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