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Лучшие в физике: Русская команда взяла Гран-при международной олимпиады

Лучшие в физике: Русская команда взяла Гран-при международной олимпиады

Команда России завоевала Гран-при международной научной физической олимпиаде.В Ханты-Мансийске прошла международная научная физическая олимпиада.

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