ФСБ обвинила экс-депутата Пономарева в намерении захватить власть

Ранее его приговорили к 10 годам колонии за призывы к терроризму и фейки об армииПротив бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен в реестр иноагентов) заведено уголовное дело по статьям об организации террористического сообщества и насильственном захвате власти, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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