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ФСБ обвинила экс-депутата Пономарева в намерении захватить власть

ФСБ обвинила экс-депутата Пономарева в намерении захватить власть

Ранее его приговорили к 10 годам колонии за призывы к терроризму и фейки об армииПротив бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен в реестр иноагентов) заведено уголовное дело по статьям об организации террористического сообщества и насильственном захвате власти, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Комментарии
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ОГ
Ольга Горбунова
Посмотришь на его рожу- ну чмо не выспавшееся, а все туда же! Казалось бы,уехал куда хотел , и сиди там себе, наслаждайся,так нет все неймется ему! Так и хочет на место Навального - на нары! Упырь!
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