ФСБ обвинила экс-депутата Пономарева в намерении захватить власть

ОГ

Ольга Горбунова

Посмотришь на его рожу- ну чмо не выспавшееся, а все туда же! Казалось бы,уехал куда хотел , и сиди там себе, наслаждайся,так нет все неймется ему! Так и хочет на место Навального - на нары! Упырь!