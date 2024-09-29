Угроза озимых: к чему приведет осенняя засуха Юлия ЧелкановаВ условиях изменения климата аграрии европейской части России сталкиваются с новыми вызовами, среди которых осенняя засуха занимает особое место.
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