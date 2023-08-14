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Результаты «Валдай Ультра Трейл» 2023

12-13 августа в Новгородской области состоялся спортивный фестиваль «Валдай Ультра Трейл».  В субботу прошли заплывы на озере Находно на 950 м, 1900 м и 3800 м.

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