Собянин поздравил ветеранов ВОВ с годовщиной победы в битве под Сталинградом

Судьбоносное сражение ознаменовало коренной перелом в Великой Отечественной войне Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей Москвы с 81-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
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