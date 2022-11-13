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Судейские карточки боя Перейры и Адесаньи: Алекс мог победить только финишем

Судейские карточки боя Перейры и Адесаньи: Алекс мог победить только финишем

В Нью-Йорке (США) завершился турнир UFC 281, в главном событии которого Алекс Перейра сенсационно нокаутировал Исраэля Адесанью в пятом раунде, став новым чемпионом в среднем весе.

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