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Тульские новости

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Уклонение от налогов на 42 млн рублей выявили у тульских бизнесменов

Уклонение от налогов на 42 млн рублей выявили у тульских бизнесменов

В Тульской области завершено расследование дела об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 42 млн рублей.

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