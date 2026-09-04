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Царьград

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Блогерша из Китая за пять минут продала России товаров на 17 миллионов

Блогерша из Китая за пять минут продала России товаров на 17 миллионов

Инфлюенсер распродала продукцию 130 русских компаний на сумму свыше миллиарда рублей.Популярная китайская блогерша Даньдань совершила невероятное на Восточном экономическом форуме: за первые пять минут своего эфира она продала товаров из России на 17 миллионов рублей.

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