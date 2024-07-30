Венесуэла приостановит авиасообщение с Панамой и Доминиканой

Венесуэла объявила о приостановке авиасообщения с Панамой и Доминиканской республикой. Кроме того, власти страны приняли решение отозвать весь дипломатический персонал из стран, которые критиковали результаты прошедших президентских выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии