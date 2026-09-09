Губерниев — о желании Загитовой стать тренером: квалификации ей хватит

Советник министра спорта России и комментатор Дмитрий Губерниев считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова обладает достаточной квалификацией для тренерской работы.
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