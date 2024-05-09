7 вещей в квартире, которые выдают бедность хозяев

Наверное, каждому известно о том, что есть мышление изобилия и мышление недостатка. Если у вас в квартире есть хоть половина вещей, которые мы перечислим в этом списке, то значит вам пора поработать над собой.
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