Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • halina
    Дай Бог им всем счастья Чудесный мальчик.Герой .Спасибо ему.Умница.12-летний мальчик...
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Был ли случай в Одессе провокацией?

Вчера    на  вполне себе  официальных  телеканалах,  в  частности, на  России-24, рассказали, что     женщина,  пытавшаяся  вывесить  российский триколор  в Одессе (я упоминала  об  этом  случае  в постеНет в Киеве десяти праведников!),  якобы  умерла в   застенках украинского   гестапо "от  сердечного  приступа".

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Скорей всего провокация сбу и очень скоро мы увидем эту даму живой и здоровой.
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9 час.

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