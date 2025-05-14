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В МВД рассказали, нужно ли регистрироваться при переезде внутри области или края

В МВД рассказали, нужно ли регистрироваться при переезде внутри области или края

Этот вопрос обычно волнует многих, кто планирует сменить место жительства.Переезд внутри одного региона России не требует от граждан перерегистрации по новому адресу, согласно разъяснениям главного управления по вопросам миграции МВД страны.

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