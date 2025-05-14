В МВД рассказали, нужно ли регистрироваться при переезде внутри области или края

Этот вопрос обычно волнует многих, кто планирует сменить место жительства.Переезд внутри одного региона России не требует от граждан перерегистрации по новому адресу, согласно разъяснениям главного управления по вопросам миграции МВД страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии