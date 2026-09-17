Полянский: Россия не пойдёт на перемирие без устранения первопричин кризиса

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Москва не согласится на прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые позволили бы устранить коренные причины кризиса.
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