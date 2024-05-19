202421 - a weekly price action market recap and outlook - sp500 Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! priceactiontds overall market comment This week we found out how high the squeeze could get and markets made new all time highs.
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