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В Камчатском крае в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» полицейские провели утреннюю разминку с детьми, отдыхающими в оздоровительном лагере

В Камчатском крае в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» полицейские провели утреннюю разминку с детьми, отдыхающими в оздоровительном лагере

В преддверии Дня физкультурника в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники УМВД России по Камчатскому краю и ОМВД России по Елизовскому району провели спортивный урок с детьми, отдыхающими в детском оздоровительном лагере имени Ю.

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