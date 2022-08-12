В Камчатском крае в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» полицейские провели утреннюю разминку с детьми, отдыхающими в оздоровительном лагере

В преддверии Дня физкультурника в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники УМВД России по Камчатскому краю и ОМВД России по Елизовскому району провели спортивный урок с детьми, отдыхающими в детском оздоровительном лагере имени Ю.
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