В Камчатском крае в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» полицейские провели утреннюю разминку с детьми, отдыхающими в оздоровительном лагере

В преддверии Дня физкультурника в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники УМВД России по Камчатскому краю и ОМВД России по Елизовскому району провели спортивный урок с детьми, отдыхающими в детском оздоровительном лагере имени Ю.