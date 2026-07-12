Жители Салехарда, Тазовского и Аксарки отметили День рыбака под музыку и уху

Массовые мероприятия в честь Дня рыбака прошли в городах и селах Ямала. Спортивные соревнования, живая музыка кулинарные конкурсы и наваристая уха стали главными атрибутами праздников и попали в объективы фотографов «Ямал-Медиа».
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