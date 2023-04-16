Слово и дело

9 391 подписчик

Олег Газманов порекомендовал дочери Любови Успенской отделиться от матери

Олег Газманов порекомендовал дочери Любови Успенской отделиться от матери

Второй выпуск музыкального проекта «Две звезды. Отцы и дети» вышел на Первом канале. В проекте участвует Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх