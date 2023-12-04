Победители и реваншисты

Отрывок из новой статьи Р. Ищенко.Наиболее вероятным решением Киева будет всё же отступление от рубежа к рубежу с целью сохранить целостность фронта, не допустить панического самостоятельного отхода отдельных соединений, максимально задержать продвижение ВС РФ и, накопив за счёт тотальной мобилизации новые резервы, создав новые укрепления (пресловутая «линия Суровикина» произвела на украинское командование неизгладимое впечатление и теперь они мечтают повторить тот же фокус уже против России), остановить российское наступление на каком-нибудь оборонительном рубеже.