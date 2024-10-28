Была пьяна. Подробности ДТП в Барнауле, где девушка сбила двух парней

После наезда на пешеходов автомобиль опрокинулся и столкнулся с двумя другими машинами Девушка, которая вечером 27 октября в центре Барнаула сбила пешеходов и врезалась в автомобили, находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.