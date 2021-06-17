В Забайкалье транспортные полицейские оказывают помощь при ликвидации последствий паводков

Вышедшая из берегов река Шилка в Забайкальском крае отрезала от внешнего мира несколько сёл Сретенского района, в том числе Усть-Кару и Верхние Куларки, в которых проживает почти 600 человек.
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