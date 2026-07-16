Ситуация с бензином в Челябинске 16 июля: ночные очереди, актуальные цены

Стрельба в очереди на АЗС: у горожан сдают нервы. Федеральная служба государственной статистики опубликовала свежие данные о динамике потребительских цен на нефтепродукты, зафиксировав значительный рост стоимости горючего в Челябинской области.
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