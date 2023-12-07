Расчеты 120-мм минометов «Сани» Южной группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ, предпринявшую попытку контратаковать российские позиции

Действуя на Северском направлении минометчики успешно двумя минами поразили защищенную огневую точку противника с крупнокалиберным пулемётом и уничтожили группу военнослужащих ВСУ, отступающих после неудачной попытки контратаковать российские позиции.
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