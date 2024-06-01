Как бы хорошо могла сложиться судьба серого волка, если бы он не заговорил в лесу с незнакомой Красной Шапочкой...

По телевизору, как всегда, показывают Пугачеву и Галкина.Мама назидательно говорит маленькому мальчику:- Вот смотри, если ты не перестанешь кривляться и всех передразнивать, тоже будешь жить с этой бабушкой, когда вырастешь.
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