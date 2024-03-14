От искусства к звездам. В Самаре откроют новый пешеходный маршрут

Речь идет о единой пешеходной зоне между филиалом Третьяковской галереи и будущим Планетарием.Информация опубликована на сайте Александра Хинштейна, после оценки хода строительства Самарского планетария на проспекте Ленина.
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