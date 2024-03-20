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Пётр Великий, Екатерина Великая и Владимир Путин! Проблемы с переездом к нам многодетной канадской семьи заставляют нас обратиться к богатому опыту Царской России, радушно принимавшей европейцев

Пётр Великий, Екатерина Великая и Владимир Путин! Проблемы с переездом к нам многодетной канадской семьи заставляют нас обратиться к богатому опыту Царской России, радушно принимавшей европейцев

Как сообщала «Русская народная линия» со ссылкой на Царьград, многодетная семья канадцев, решившая перебраться в Россию, столкнулась с бюрократическими проблемами.

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Комментарии
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Тим Греков
Запутинская власть больше любит безграмотных азиатов (таджиков, укбеков, киргизов) и кавказцев, а европейцы грамотные и деловитые похоже не очень то желанны.
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6 час.
Александр Третьяк
Уж лучше канадцы чем азиаты и кавказцы
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4 час.

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