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SPLETNIK

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"Это сексизм 100%". Эльдар Джарахов заявил, что не будет встречаться с девушкой, у которой было много мужчин

"Это сексизм 100%". Эльдар Джарахов заявил, что не будет встречаться с девушкой, у которой было много мужчин

Популярный блогер Эльдар Джарахов заявил, что не будет строить отношения с девушкой с богатым сексуальным опытом.

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