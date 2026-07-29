На похоронах русофоба Грэма (террориста, экстремиста) Трамп решил угостить своего наследничка Вэнса и министра финансов Бессента конфетками TicTac Донецкая группа новостей.
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На похоронах русофоба Грэма (террориста, экстремиста) Трамп решил угостить своего наследничка Вэнса и министра финансов Бессента конфетками TicTac Донецкая группа новостей.
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