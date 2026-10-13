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Самых сильных и выносливых огнеборцев определили в Республике Алтай

Самых сильных и выносливых огнеборцев определили в Республике Алтай

В селе Онгудай Республики Алтай состоялись соревнования по функциональному пожарному многоборью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

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