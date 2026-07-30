В Госдуме предложили заменить название десерта чизкейк на отечественное

молодцы думцы, как важно изменить название чизкейк, нет слов. А сколько иностранных слов в их лексиконе? Депута́т (от лат. deputatus, «Назначенный, уполномоченный») — лицо, выбранное гражданами в органы власти (часто в законодательную/представительную власть).

VG

Valeri Georgiadi

Бизнес (англицизм от англ. business — дело, занятие, предприятие ; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или .. По их мнению, России необходимо избавляться от иностранных названий в меню, как это давно сделано в других странах. С 1 марта в стране уже действует закон о защите русского языка в сфере бизнеса, и теперь перемены могут добраться до кондитерских.