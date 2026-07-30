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Аргументы недели

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В Госдуме предложили заменить название десерта чизкейк на отечественное

В Госдуме предложили заменить название десерта чизкейк на отечественное

В России набирает обороты борьба за кулинарный суверенитет. Популярный десерт чизкейк хотят не только переименовать, но и изменить его внешний вид.

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Комментарии
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Valeri Georgiadi
молодцы думцы, как важно изменить название чизкейк, нет слов. А сколько иностранных слов в их лексиконе? Депута́т (от лат. deputatus, «Назначенный, уполномоченный») — лицо, выбранное гражданами в органы власти (часто в законодательную/представительную власть).
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1 м.
VG
Valeri Georgiadi
Бизнес (англицизм от англ. business — дело, занятие, предприятие ; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или .. По их мнению, России необходимо избавляться от иностранных названий в меню, как это давно сделано в других странах. С 1 марта в стране уже действует закон о защите русского языка в сфере бизнеса, и теперь перемены могут добраться до кондитерских.
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1 м.