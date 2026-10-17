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Суть Событий

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В Саратовской области повреждены жилые дома, атакован дата-центр "Сбербанка"

В Саратовской области повреждены жилые дома, атакован дата-центр "Сбербанка"

Российские силы ПВО в течение минувшей ночи сбили 902 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Министерство обороны.

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